Red Bull demite funcionário que fez comentários racistas sobre Hamilton

"Temos uma política de tolerância zero com esse tipo de comportamento" disse um porta-voz da Red Bull edit

247 - A equipe Red Bull, da Fórmula 1, demitiu um de seus funcionários após terem vindo à tona mensagens dele em uma conversa racista. As capturas de tela do diálogo, divulgadas pelo jornal inglês Sky Sports, mostram mensagens racistas citando o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes.

Segundo o jornal, a conversa teria ocorrido após o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no circuito de Silverstone.

Mesmo sem citar diretamente Hamilton, a Red Bull se posicionou contra a postura racista do agora ex-funcionário. "Condenamos o abuso racista de qualquer tipo e temos uma política de tolerância zero com esse tipo de comportamento dentro da nossa organização" disse um porta-voz da equipe ao site Motorsport.

