Reinaldo, ídolo do Atlético-MG, declara apoio a Lula

Ex-atacante do Galo postou foto fazendo "L" de Lula con jingle do campanha do petista

247 - O ex-atacante do Atlético-MG, Reinaldo Lima, o Rei, usou as redes sociais neste sábado (15) para declarar apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial. As informações são do jornal O Tempo.

Um dos grandes ídolos do Galo, Reinaldo postou uma foto fazendo o “L” de Lula com jingle da campanha do petista.

A relação de Reinaldo com a política não é só como eleitor e apoiador. Ele já foi vereador em Belo Horizonte por duas vezes. Primeiro entre 2004 e 2008 após ser eleito com 6504 votos pelo PRTB. O segundo mandato foi em 2010, após ter ficado como suplente pelo PV, assumiu a vaga deixada por Alberto Rodrigues que, à época, passou a ocupar o cargo de secretário de Estado de Esportes e da Juventude na gestão do prefeito da capital Marcio Lacerda (PSB).

