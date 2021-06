Renan dá o 'placar' da Copa América: afastamento, demissão e infectados

247 - O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, criticou a realização da Copa América no Brasil, ressaltando que o evento resultou em “afastamento do presidente Rogério Caboclo, que trouxe o torneio, por assédio moral e sexual; demissão do secretário geral, Walter Feldman, que negociou a aberração; mais de 65 infectados pela Covid”.

“É a maldição da copa da morte”, afirmou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 17.

Placar da copa América:



1) Afastamento do presidente Rogério Caboclo, que trouxe o torneio, por assédio moral e sexual;

2) Demissão do secretário geral, Walter Feldman, que negociou a aberração;

3) Mais de 65 infectados pela Covid.



É a maldição da copa da morte. June 17, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.