Renato Gaúcho testa positivo para Covid-19

247 - O treinador de futebol do Grêmio, Renato Portaluppi, - o Renato Gaúcho - testou positivo para Covid-19, confirmou o clube nesta segunda-feira (5).

Ele já havia sido afastado preventivamente e não embarcou com a equipe para o Equador depois de apresentar sintomas da doença.

"O Departamento Médico do Clube informa resultado positivo para Covid-19 no técnico Renato Portaluppi, em teste realizado na manhã desta segunda-feira. Testagem, feito pelo método RT-PCR, foi providenciada depois do comandante da casamata gremista apresentar dores musculares, febre e inflamação na garganta", informou o Grêmio por meio de nota.

"O treinador já foi medicado e no momento encontra-se assintomático. Renato cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias", completou.

Grêmio enfrenta em Quito o Independiente del Valle, na quarta-feira (7), no jogo de ida da Terceira Fase da Copa Libertadores da América.

