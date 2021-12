Réver se envolve em confusão no aeroporto após ser provocado por criança (vídeo)

Apoie o 247

247 - Zagueiro do Atlético-MG, Réver se envolveu em uma confusão na noite desta quinta-feira (16) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o jogador exaltado, sem camisa e sendo contido por seguranças.

De acordo com testemunhas, o zagueiro foi atender o pedido para uma foto ao lado de um garoto e não gostou quando o menino fez com as mãos o gesto do número seis, em referência à derrota do time para o rival Cruzeiro, por 6 a 1, no Campeonato Brasileiro de 2011.

A partir daí, Réver se desentendeu com a família que acompanhava o garoto.

Rever Brigou no Aeroporto ? 👀 pic.twitter.com/uAtygzLYlJ December 17, 2021

Rever revoltado no aeroporto por uma foto com uma pessoa fazendo o 6 é o maior atestado de todos:

O 6X1 DÓI PRA CARAMBA NELES ATE HOJE pic.twitter.com/Iz3cjJsrP4 PUBLICIDADE December 17, 2021

