Revezamento da tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim será realizado em fevereiro

Rádio Internacional da China - O vice-presidente executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, Zhang Jiandong, revelou que o revezamento da tocha olímpica será realizado entre os dias 2 e 4 de fevereiro em Pequim, Yanqing e Zhangjiakou, os três locais que sediarão as competições. Há também uma exposição sobre a tocha na Torre Olímpica em Pequim e um revezamento online.

A chama dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequiim foi recebida no dia 18 na Grécia. No dia 19, ela foi entregue oficialmente no Estádio Panathinaiko, em Atenas, ao Comitê Organizador de Pequim.

