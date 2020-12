Rizek critica Neymar por 'festança' durante pandemia: 'não está à altura do futebol que joga'

247 - O jornalista esportivo André Rizek, do canal SporTV, criticou o craque brasileiro Neymar Jr. por promover uma enorme festa, apelidada de "Neymarpalooza", em plena pandemia de Covid-19. Vale ressaltar que a principal recomendação de segurança para evitar o contágio pela doença é não promover aglomerações e praticar o distanciamento social.

O jornalista foi um dos temas mais comentados no Twitter nesta segunda-feira.

“Sabem o que Messi, CR7, Hamilton e Lebron têm em comum? São referências mundiais em seus esportes. Mais que isso. São exemplos. Nenhum deles é notícia por promover festança para centenas de pessoas nessa pandemia. Lamento por Neymar não estar à altura do (genial) futebol que joga”, escreveu Rizek.

O apresentador Milton Neves, da Band, registrou sua concordância com Rizek. “Verdaaaadeeeee”, respondeu.

Wanderley Nogueira, da Jovem Pan, acrescentou: “caro André Rizek, e não tem nenhum integrante do estafe para dizer 'é melhor, não'".

O jornalista, porém, também foi alvo de críticas. Internautas reprovaram o uso de Cristinao Ronaldo como exemplo, já que contra o português pesa uma acusação de estupro. Ele também foi atacado por não ter comentado festas promovidas por colegas de Rede Globo no Natal.

Diante da repercussão negativa da festa, o pai de Neymar Jr. decidiu diminuir as proporções da festa. Ela terá agora 150 participantes. A Fábrica, agência responsável pela produção do evento, se pronunciou pelas redes sociais e informou que a festa é uma produção própria, tirando a carga das costas do atleta.

Leia nota da empresa:

“A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas.

A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência no Rio de Janeiro e Ceará”.

