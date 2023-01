Robinho poderá cumprir pena no Brasil, diz Dino

Caso será analisado pelo Ministério da Justiça, que vai avaliar com base em elementos jurídicos, e não políticos; brasileiro foi condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália edit

247- O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o ex-jogador Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro, pode cumprir pena no Brasil. Em novembro do ano passado, a Justiça italiana chegou a pedir a extradição de Robinho, mas o pedido foi negado pelo Ministério da Justiça do Brasil.

Em entrevista a uma emissora de rádio nesta quarta-feira (18), o ministro informou que “agora, pode, em tese, haver este cumprimento de pena [no Brasil], mas é algo a ser examinado posteriormente quando isso efetivamente tramitar”, destaca reportagem do jornal O Globo.

De acordo com Dino, o caso será analisado pelo Ministério da Justiça, que vai avaliar com base em elementos jurídicos, e não políticos.

