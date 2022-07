Ronaldo cria produtora, lançará dois documentários e vai cobrir Copa do Catar

Ex-craque da Seleção Brasileira e agora dono do Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha, Ronaldo Fenômeno lançou uma produtora de conteúdo, a Beyond Films edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-craque da Seleção Brasileira e bicampeão mundial, em 1994 e 2002, e agora dono do Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha, Ronaldo Fenômeno lançou uma produtora de conteúdo, a Beyond Films. A produtora pertence à Oddz Network, à qual o ex-jogador é o principal acionista.

Ronaldo tem crescido nos seus empreendimentos. Criou a Ronaldo TV, na qual faz lives regulares na Twitch, tem seu próprio podcast, o Fenômenos. Ele também é dono de uma startup de finanças.

Segundo reportagem do Estado de S.Paulo, a nova produtora de Ronaldo está planejando lançar dois documentários e uma "megacobertura" da Copa do Mundo do Catar, que ocorre a partir de novembro de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ronaldo vai aproveitar o acesso que tem dentro da Fifa para produzir conteúdos que só ele seria capaz. O plano é conversar com astros do futebol mundial e fazer análises das partidas da competição. Os vídeos estarão disponíveis na RonaldoTv”, explica a reportagem de Ricardo Magatti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O CEO da Beyond Filmes, Marco Antônio Araújo, explica: "se ele encontrar o Zidane, por exemplo, no hotel da Fifa, vamos ter a possibilidade de gravar um papo entre os dois".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE