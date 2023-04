Ronaldo é flagrado tirando homem do porta-malas antes de jogo: “esquisito” (vídeo)

O flagra aconteceu antes da partida entre Cruzeiro e Grêmio, no estádio Independência, com vitória da Raposa, por 1 x 0 edit

247 - Um vídeo gravado pelo jornalista Orlando Augusto começou a repercutir nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (24). Nas imagens é possível ver o ex-jogador Ronaldo Fenômeno tirando uma pessoa de dentro do porta-malas de seu carro.

No vídeo, Celina, esposa do Fenômeno, ainda tenta atrapalhar a imagem do repórter, que ainda sim conseguiu capturar o momento e se questionou o motivo da pessoa ir no porta-malas nas redes sociais.

“Pode não ter nada a ver com nada. Mas que é esquisito isso é. Eu gravei com exclusividade a chegada do R9 no sábado e ele tirou um cara do porta malas do carro dele que não estava lotado. A mulher dele Celina tentou impedir a gravação. Quem é o cara e porque chegar no porta malas?”, questionou o jornalista, de acordo com o portal Metrópoles.

ESTRANHO



Confira o momento em que um jornalista flagra um homem saindo do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno, mesmo com vaga no carro.



A esposa do dono do Cruzeiro, Celina, tenta impedir a gravação.



🎥 @orlandoaugusto2pic.twitter.com/vpGtC2vRYj April 24, 2023

