Ronaldo é vaiado pela torcida do Cruzeiro após derrota para o América

247 - Mandatário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro, Ronaldo lamentou as vaias que recebeu da torcida após a derrota do time para o América-MG na primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro, no sábado (11).

"Hoje foi um dia muito triste para mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital", escreveu o ex-jogador no Twitter.

O Cruzeiro perdeu por 2 a 0, diante de 20 mil torcedores.

"Ei, Ronaldo, vai tomar no c...", gritou a torcida contra o ex-craque, que estava em uma das cabines da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

