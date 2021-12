Ronaldo estabelece corte de dois terços da folha salarial em 'choque' inicial na gestão do Cruzeiro

Apoie o 247

247 - Tão logo anunciou o investimento a ser feito para se tornar dono de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro, Ronaldo deixou claro que o discurso adotado seria o de cautela e muito trabalho. Após iniciar as A reportagem é do portal ESPN.

A meta daquela que foi chamada de “nova política salarial” é clara: redução da folha do futebol em dois terços do valor atual. A ideia é adaptar os vencimentos estabelecidos em vínculos atuais.

Quem não topar a ideia terá seu contrato rescindido.Todos os contratos do elenco estão sendo avaliados. Nem mesmo os reforços já anunciados para 2022 estão garantidos. A renovação de Luxemburgo também será debatida. Do treinador aos jogadores mais baratos do grupo, todos terão que se enquadrar na nova política que visa cortar mais de 66% da folha salarial atual.

