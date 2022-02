Ronaldo Fenômeno é notificado por dívida de R$ 20 milhões do Cruzeiro com o goleiro Fábio

Fábio, hoje no Fluminense, foi afastado do Cruzeiro mesmo após o clube ter anunciado a renovação de seu contrato edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, o goleiro Fábio notificou extrajudicialmente o novo dono do clube, Ronaldo, para que ele pague uma dívida de cerca de R$ 20 milhões entre salários e luvas atrasados. As informações são do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

O camisa 1 argumenta que, ao pagar uma pendência do mesmo valor com a Fifa para livrar o time da proibição de contratar atletas, Ronaldo cometeu fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes da entidade.

Fábio, hoje no Fluminense, foi afastado do Cruzeiro mesmo após o clube ter anunciado a renovação de seu contrato e os festejos para o seu jogo número mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE