Ronaldo não é obrigado a aportar R$ 400 milhões no Cruzeiro

247 - Todo o imbróglio envolvendo a compra do Cruzeiro por Ronaldo ganhou um novo capítulo. Contrato obtido pelo Globo Esporte mostra que o ex-atleta tem a obrigação de aportar R$ 50 milhões no negócio, mas está liberado de desembolsar os R$ 350 milhões restantes, mesmo que receitas da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) sejam baixas.

Quando Ronaldo foi anunciado como comprador da SAF cruzeirense, foi anunciado também o investimento de R$ 400 milhões pelo ex-jogador ao longo dos anos. Ronaldo, porém, não é obrigado a desembolsar nada além de R$ 50 milhões.

Segundo o contrato, o ex-atacante está obrigado a pagar a quantia na data em que os documentos definitivos forem assinados e mediante a transferência de 90% do capital da empresa para sua propriedade. Os outros R$ 350 milhões estão atrelados a "receitas incrementais".

Com base no cálculo das receitas contabilizadas pela associação entre 2017 e 2021, caso a SAF não alcance um número pré-determinado a partir de 2022, Ronaldo precisaria fazer investimentos a mais.

Porém, mesmo que as receitas sejam baixas, Ronaldo pode não gastar mais. Em vez de tirar dinheiro do bolso, ele poderá devolver percentual da

