Ronaldo Nazário assina contrato e oficializa compra do Cruzeiro

Ex-jogador Ronaldo e seu grupo empresarial são oficialmente proprietários e gestores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro edit

Agência Brasil - O Cruzeiro anunciou na tarde desta sexta-feira (14), por meio de nota oficial, que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e seu grupo empresarial são oficialmente proprietários e gestores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. O contrato de compra de 90% das ações do clube mineiro foi assinado pelo craque no último dia 8, após o modelo de negócio e medidas proposta por Ronaldo para reerguer o clube mineiro terem sido aprovadas de forma unâmime pelo Conselho Deliberativo.

“Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube” disse Ronaldo no comunicado oficial. “A torcida, mercado e demais stakeholders podem ter certeza que não descansaremos até implementar amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que traga sucesso desportivo”, garantiu o craque, que assinou a intenção de compra das ações em dezembro passado.

✍🦊 RONALDO ASSINA CONTRATO DE COMPRA DA SAF!



Após aprovação por aclamação na última semana por parte do Conselho Deliberativo sobre ajustes no modelo de contrato, Cruzeiro e @Ronaldo efetuaram a assinatura do contrato de 90% das ações da SAF.



➡ https://t.co/HI6RruhYbW pic.twitter.com/ee3oUGD7W9 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 14, 2022





Quem também comemorou a nova etapa do Cruzeiro como SAF foi Sérgio Santos Rodrigues, presidente do clube.

“Estamos muito felizes de entregar o Cruzeiro ao Ronaldo e sua competente equipe, que são a certeza de que nosso futebol retomará sua trajetória de sucesso. Estaremos presentes, dentro ou fora do estádio, sempre à disposição para contribuir no que for necessário. O Cruzeiro é de todos e é um só”, afirmou o dirigente.

De acordo com a nota, a reestruturação completa do Cruzeiro e a apresentação do novo organograma do clube devem ocorrer nas próxima semanas.

“Seguimos mirando curto, médio e longo prazo. Temos diversas frentes com forte atuação e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro”, completou Ronaldo.

