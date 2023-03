Ronaldo tem contas bloqueadas pela Justiça por dívida de quase R$ 1 milhão

A defesa do ex-jogador deve apresentar recurso edit

247 - O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, teve suas contas bloqueadas pela Justiça paulista em um processo movido pelo fundo de investimento Upper, que cobra das empresas Fergo Comércio Atacadista de Bebidas Ltda e Liv Drinks Distribuidora de Bebidas o pagamento de uma dívida estimada em cerca de R$ 964 mil. A decisão foi do juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível de Barueri.

A Justiça determinou o bloqueio das contas de todos os sócios das firmas, incluindo Ronaldo, para garantir o pagamento. Cabe recurso, o que deve ocorrer, uma vez que a defesa do Fenômeno argumenta que, para que os sócios acusados tenham as contas bloqueadas, é necessário provar que as empresas processadas não têm patrimônio suficiente para garantir o pagamento da dívida.

