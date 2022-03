Russo Medvedev pode ser forçado a criticar Putin para competir em Wimbledon, diz ministro

"Acho que precisamos ter alguma garantia de que eles não são apoiadores de Vladimir Putin", disse o ministro do Esporte do Reino Unido, Nigel Huddleston edit

247 - O ministro do Esporte do Reino Unido, Nigel Huddleston, disse nesta terça-feira, 15, a um comitê do Parlamento que há discussões sobre obrigar tenistas russos que competirão em Wimbledon a denunciar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Entre eles, está o número 1 do mundo, o russo Daniil Medvedev.

"Absolutamente, ninguém que hasteie a bandeira da Rússia deve ser permitido ou habilitado", disse Huddleston ao comitê, segundo a agência de notícias Reuters.

"Mas acho que precisa ir além disso, acho que precisamos ter alguma garantia de que eles não são apoiadores de Vladimir Putin, e estamos considerando quais requisitos podemos precisar para obter garantias nesse sentido".

"Estamos analisando esta questão do que fazemos com os indivíduos e estamos pensando nas implicações disso, porque não acho que as pessoas aceitariam indivíduos muito claramente hasteando a bandeira russa, em particular se houver algum apoio a Putin e seu regime", acrescentou Huddleston.

Medvedev, 26, que venceu o US Open do ano passado e foi vice-campeão do Australian Open deste ano, competiu no Indian Wells Open com bandeira neutra. Ele disse antes de sua primeira partida que espera paz e que tenta não se envolver na política.

"Quero promover meu esporte, promovê-lo no meu país com certeza também. Neste momento, a situação é que esta é a única maneira que podemos jogar, então é isso que vou fazer. Vou tentar lutar na quadra e tentar vencer os torneios e tentar vencer os outros caras", disse ele, via Yahoo Sports.

