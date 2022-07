Rybakina, nascida em Moscou, supera Jabeur e conquista o título de Wimbledon

Com jogadores russos banidos de Wimbledon, Elena Rybakina primeira jogadora do Cazaquistão para ganhar um título de simples do Grand Slam edit

LONDRES, 9 Jul (Reuters) - Em um ano em que jogadores russos foram banidos de Wimbledon, Elena Rybakina, nascida em Moscou, se recuperou de uma derrota para a Tunísia Ons Jabeur por 3-6, 6-2 e 6-2 no sábado para se tornar a primeira jogadora do Cazaquistão para ganhar um título de simples do Grand Slam.

Com jogadores russos e bielorrussos banidos do gramado após a invasão da Ucrânia por Moscou, Rybakina teria sido excluída se não tivesse trocado a lealdade da Rússia em 2018 por melhor financiamento e apoio.

Mas mesmo que as repetidas perguntas sobre suas ligações com a Rússia durante a última quinzena tenham afetado Rybakina mentalmente, isso não teve nenhum impacto discernível no jogo da jovem de 23 anos.

Em uma apresentação com duas finalistas de Grand Slam pela primeira vez desde 1962, a magricela Rybakina ergueu o Venus Rosewater Dish depois de outra performance cheia de energia para se tornar a quinta campeã feminina diferente em tantas edições.

"Foi uma partida tão difícil mental e fisicamente, então no final fiquei super feliz por ter terminado", disse Rybakina, que se tornou a primeira mulher a vencer uma final de Wimbledon de um set desde Amelie Mauresmo em 2006.

A descolada Rybakina comemorou a vitória com apenas um soco no punho e apenas um sorriso fugaz em seu comportamento típico.

"Preciso ensiná-la a comemorar muito bem", disse um sorridente Jabeur, que tentou se tornar a primeira mulher africana e também a primeira árabe a vencer um major, mais tarde a repórteres.

Em sua entrevista coletiva, Rybakina prometeu mostrar mais emoção no futuro. Mas minutos depois ela caiu em prantos quando perguntada como seus pais reagiriam quando a conhecessem.

"Provavelmente eles vão ficar super orgulhosos", disse Rybakina, antes de quebrar.

"Você queria ver emoção", acrescentou ela, enxugando as lágrimas enquanto os presentes na sala começaram a rir antes de aplaudi-la. "Mantive (dentro) por muito tempo..."

ENTREGA EM CRESCIMENTO

Antes da final de sábado, Rybakina e Jabeur se enfrentaram três vezes e cada um venceu uma partida antes de o cazaque se aposentar devido a uma doença em Chicago em seu último confronto há um ano.

O número dois do mundo, Jabeur, também entrou na disputa em uma sequência de 11 vitórias consecutivas - todas na grama.

A entrega estrondosa de Rybakina deveria ser um fator chave na competição de sábado, mas foi Jabeur quem teve menos problemas para segurar o saque nos estágios iniciais em uma quadra central banhada pelo sol.

O estratagema de Jabeur para misturar as coisas com golpes pesados ​​e chutes ao chão claramente perturbou o ritmo de Rybakina quando o tunisiano acertou o primeiro golpe com uma pausa no terceiro jogo.

Entrando na linha de fundo para punir o segundo saque do adversário, Jabeur fez o melhor uso de seus cortes durante os ralis para diminuir o ritmo.

Rybakina parecia perder o enredo enquanto perdia por 5-3 ao cometer quatro erros não forçados - incluindo uma dupla falta - para dar a Jabeur um segundo intervalo e com ele o set inicial em 32 minutos.

"Eu sabia que tinha essa grande arma, o saque, mas não funcionou durante todo o primeiro set. E Ons, ela estava usando o saque muito bem", disse Rybakina, que recebeu o prato dourado da Duquesa de Cambridge. .

"Eu estava pensando que preciso desses grandes saques agora, porque se não, vai ser muito difícil."

CUSPINDO FOGO

A partida estava, de fato, longe de terminar e Rybakina parecia um jogador completamente diferente pelos próximos 80 minutos.

Sua raquete de armação vermelha de repente estava cuspindo fogo enquanto ela demonstrava a agilidade para atropelar os arremessos de Jabeur, apesar de sua estrutura alta.

O momento mudou a seu favor quando ela avançou no segundo set com um intervalo inicial.

Jabeur tentou igualar o poder de Rybakina, mas em vez disso seu jogo se desfez. Os drop shots começaram a parecer menos inteligentes, pois Rybakina também reduziu seus erros não forçados.

O tunisiano teve três chances de empatar durante um longo quarto jogo, mas Rybakina se manteve firme e depois quebrou Jabeur no jogo seguinte, abrindo uma vantagem de 4 a 1.

Três jogos depois, a 17ª semente derrubou um ás de 116 mph para enviar a competição para um set final.

Rybakina saiu na frente na decisão ao quebrar Jabeur no jogo de abertura.

Conhecido em casa como 'Ministro da Felicidade', Jabeur até então era uma figura frustrada na quadra, gritando consigo mesma de raiva, apesar de gostar do apoio estridente da multidão.

Jabeur os deixou mais animados na expectativa de uma reviravolta quando ela criou três chances de break point no sexto jogo, mas mais uma vez Rybakina a impediu.

O cazaque conquistou cinco pontos seguidos para vencer o jogo e, em seguida, quebrou Jabeur novamente para deixar o tunisiano enfiando o rosto na toalha durante a troca.

Rybakina parecia um pouco nervosa enquanto sacava para a partida, mas depois selou o título em seu primeiro ponto no campeonato, quando Jabeur mandou um backhand ao lado.

