S/A: XP tem investidor disposto a pagar R$ 700 milhões pelo Botafogo

247 - A XP Investimentos, parceira do Botafogo, disse que já tem um investidor disposto a comprar 90% da operação do futebol do clube carioca. De acordo com o jornalista André Rizek, que antecipou a informação no programa Redação Sportv, e o jornal O Globo, o valor pago pela operação seria de R$ 700 milhões. O nome do investidor, no entanto, foi mantido em sigilo.

“Para o negócio se concretizar, o banco precisa apresentar formalmente o interesse do investidor ao Botafogo”, destaca reportagem d’O Globo. Também foi estabelecido em assembleia que a proposta precisa ser aprovada em outra reunião pela maioria dos membros. Isso pode demorar cerca de dez dias após a oficialização da proposta.

“Caso o que for oferecido ao Botafogo seja muito diferente do que o clube esperava, a proposta também terá que passar pelo Conselho Deliberativo, o que acrescenta mais dez dias ao cronograma até que o negócio seja fechado”, destaca a reportagem.

O Botafogo está em processo de venda do seu futebol para um investidor no projeto da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Recentemente, o ex-atacante da Seleção Brasileira e campeão mundial Ronaldo Nazário, o Fenômeno, comprou o Cruzeiro, onde ele foi revelado para o profissional, por R$ 700 milhões.

