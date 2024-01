Sabalenka derrota chinesa e é bicampeã do Australian Open

Apoie o 247

247 – A tenista bielorussa Aryna Sabalenka assegurou o título de simples feminino do Aberto da Austrália 2024 ao vencer Qinwen Zheng. Aos 25 anos, Sabalenka exibiu uma atuação firme durante todo o torneio e conquistou a vitória por 6-3 6-2 em uma noite de condições amenas no Rod Laver Arena, no último sábado. Esta vitória a coloca como a primeira campeã consecutiva do AO desde Victoria Azarenka em 2012 e 2013, e a segunda jogadora na era aberta a vencer seus dois primeiros majors em Melbourne.

O triunfo de Sabalenka adiciona mais um feito notável à sua carreira no tênis. Ela se une a um seleto grupo de atletas que conseguiram conquistar o título do Australian Open duas vezes seguidas. Sua determinação e habilidade inegável dentro de quadra foram evidentes ao longo do torneio, culminando com uma vitória dominante na final sobre Zheng.

