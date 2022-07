Saiba por que Felipão está brigado com Galvão Bueno há oito anos

Apoie o 247

Por Marcondes Bitto, no Metrópoles - Galvão Bueno já fez de tudo, mas não consegue reconquistar a amizade do técnico Luiz Felipe Scolari. Manda mensagens pelo WhatsApp, e… nada. Nem responde.

“O Felipão nunca falou mal de mim publicamente, mas isso foi em 2014, lá se vão oito anos, e infelizmente nunca mais tive a oportunidade de tomar um vinho com o Felipão e de falar com ele. Quem sabe um dia isso volta?”, disse Galvão num vídeo gravado em suas redes sociais.

E tudo isso por causa dos 7 x 1 da Alemanha. Naquele fatídico 8 de julho de 2014, a TV Globo deu a Galvão Bueno a incumbência de fazer o editorial no Jornal Nacional sobre o maior desastre que a Seleção Brasileira já sofreu em toda a sua história.

Galvão reconhece foi uma árdua missão. Tipo de tarefa que nenhum profissional – seja qual for a área – poderia “tirar o corpo”. Como assim? O cara é empregado da Globo.

“A nação do futebol estava derrubada com o tal do 7 x 1. Foi duro e tinha de ser. Não podia ser de outra forma. Quando terminou, senti que fiz minha obrigação. Não havia outro jeito. Depois, continuei convivendo bem com os jogadores, com todo mundo. O Carlos Alberto Parreira continuou sendo um amigo querido. Mas o Felipão nunca mais falou comigo. Ele disse que apontei o dedo do País para ele. Se ele se sentiu assim, o que eu posso fazer?”, lamentou Galvão Bueno, sem esconder o desejo de reaproximar-se do velho amigo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

