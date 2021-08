Sancionada lei que transforma times de futebol em empresas

O Marco Legal do Clube-empresa prevê que equipes de futebol tenham instrumentos para capitalização de dinheiro e para o financiamento próprio, como emissão de títulos de dívida (debêntures-fut) edit

247 - Jair Bolsonaro sancionou o Marco Legal do Clube-empresa, lei que estabelece regras para transformação de times de futebol em empresas e cria a chamada Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Senado aprovou o texto em junho e a Câmara dos Deputados no mês seguinte. Os clubes não são obrigados a seguir a proposta.

Com a transformação, as equipes terão instrumentos para capitalização de dinheiro e para o financiamento próprio, como emissão de títulos de dívida (debêntures-fut), lançamento de ações em bolsa de valores e atração de fundos de investimento, de acordo com o portal G1.

A proposta prevê que a Sociedade Anônima do Futebol cuide somente do futebol masculino e do feminino.

Outros esportes como o vôlei não poderão migrar para a SAF, assim como entidades, federações e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

