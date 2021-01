Santos X Palmeiras: sem público, Conmebol vende ingressos para ações contra Covid-19 em final da Libertadores

Além disso, a Conmebol também organizou uma “batalha virtual” entre os torcedores. Em plataformas na internet, será realizada uma batalha de hashtags. Os torcedores usarão #LuzesEternas junto com #Palmeiras ou #SantosFC para definir as cores das luzes do estádio edit

247 - Apesar da disputa da final da Libertadores entre Santos e Palmeiras não ter a presença de público e contar apenas com pessoas credenciadas, a Conmebol, que organiza o campeonato, abriu uma venda simbólica de ingressos no valor de R$ 20. O que for arrecadado será convertido para instituições que trabalham com ações relacionadas à Covid-19.

A final entre os dois grandes paulistas ocorrerá no Rio de Janeiro, no Maracanã, às 17h.

Quem comprar o ingresso simbólico receberão por e-mail um ingresso virtual da final para guardarem como recordação. Os torcedores também terão a chance de ganhar uma camisa autografada pelos jogadores. Cada clube irá sortear 22 camisas oficiais para os participantes.

Além disso, a Conmebol também organizou uma “batalha virtual” entre os torcedores. Em plataformas na internet, será realizada uma batalha de hashtags. Os torcedores usarão #LuzesEternas junto com #Palmeiras ou #SantosFC para definir as cores das luzes do estádio - verde com Palmeiras e azul com Santos. Esta disputa inicia na sexta-feira, 29, a partir das 19h.

