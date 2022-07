São-paulino imita macaco no Morumbi e torcedores acusam PM de “passar pano” para ação racista (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um torcedor do Fluminense denunciou um caso de racismo vindo de um são-paulino nas arquibancadas do Morumbi na tarde de hoje (17), quando as equipes empataram em 2 a 2, pela 17º rodada do Brasileirão.

Em seu Twitter, um homem com o nome de perfil "Brandão Fluminense" expôs o caso com um vídeo do torcedor do São Paulo imitando um macaco.

Um detalhe também chamou a atenção dos internautas: no exato momento em que o torcedor faz o ataque racista, policiais militares passam pelo homem e não fazem nada para puní-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

Hoje 17/07/22, fui no Morumbi assistir o jogo com uns amigos e infelizmente fui vítima de racismo pelo um torcedor do São Paulo.

Não quero nada com esse vídeo, até porque sei a importância que eu tenho.

Mais isso tem que acabar.

RACISMO É CRIME E INFELIZMENTE AINDA EXISTE. pic.twitter.com/dtqV3UboLm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — BRANDÃOFLUMINENSE  (@BnhBrandao) July 17, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE