São Paulo acusa 'vários prejuízos' e abre investigação dispensa de Endrick

247 - O time do São Paulo terá uma investigação interna com o objetivo apurar a dispensa do atacante Endrick, em 2016. Atualmente com 16 anos, o jogador tinha entre 9 e 10 anos na época. De acordo com o tricolor paulista, a decisão de dispensa de Endrick acarretou prejuízos"técnicos, financeiros e até de imagem". As informações foram publicadas pela ESPN.

Se os responsáveis pela dispensa forem conselheiros do clube, a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo analisará a dispensa.

O Palmeiras acertou a venda de Endrick ao Real Madrid (Espanha) em negócio que pode valer até 72 milhões de euros (R$ 405 milhões). Por conta do alto valor, a diretoria do São Paulo acredita que o tricolor foi prejudicado ao dispensar o atacante.

Em julho deste ano, o Endrick atribuiu ao São Paulo a seguinte fala: "Não conseguimos arcar com a moradia e emprego para os seus pais. Você está liberado!".

Depois, com imagens dele jogando pelo Palmeiras, agradeceu à dispensa do São Paulo: "Obrigado".

