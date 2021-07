São Paulo anuncia site de apostas como novo patrocinador máster

O acordo vale até o fim de 2024. A marca será usada já no próximo jogo do time pelo Campeonato Brasileiro edit

247 - O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (9) seu novo patrocinador máster. O espaço mais nobre da camisa será usado pelo sportsbet.io, um site de apostas esportivas. O acordo vale até o fim de 2024. A marca será usada neste sábado, no jogo contra o Bahia, às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Não foram divulgados os valores do acordo, mas, de acordo com o presidente do clube, Julio Casares, são muito acima das cifras anteriores. "Nossa decisão nessa gestão era limpar a camisa do São Paulo para agregar valor à marca. Foi difícil, mas foi um posicionamento que hoje nos traz uma marca muito grande. Não vamos nunca falar de valor, mas representa um crescimento de 400% no patrocínio máster com relação a 2020. São valores líquidos, com garantia mínima e sem intermediários", disse.

O acordo também prevê a criação de conteúdos e plataformas digitais, ativações em um camarote do Morumbi e geração de oportunidades nos mercados da plataforma do site em eventos relacionados ao tricolor paulista.

