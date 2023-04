São Paulo demite Rogério Ceni

Apoie o 247

247 — O São Paulo Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (19) a demissão de Rogério Ceni do cargo de treinador, juntamente com os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. O clube agradeceu aos profissionais pelo período de quase 18 meses de trabalho e ressaltou que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora seus caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento. O auxiliar Milton Cruz assumirá o treinamento marcado para a tarde desta quarta-feira.

O nome mais forte para ocupar o cargo de treinador é o de Dorival Júnior, que dirigiu o Tricolor entre 2017 e 2018. A diretoria do clube não vê muitas alternativas no mercado e espera uma melhora no desempenho da equipe após a saída de Ceni.

A decisão da demissão se deu principalmente pelo desempenho ruim da equipe nos últimos jogos, além de uma relação desgastada com alguns jogadores e a própria diretoria. Apesar de ter conseguido o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e do Paulistão de 2022, Ceni não conquistou nenhum título durante sua segunda passagem pelo clube.

Ao deixar o São Paulo, Ceni encerra sua passagem como treinador com um total de 107 jogos, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas.

