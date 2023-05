São Paulo negocia o retorno de Alexandre Pato

O treinador Dorival Jr. concordou com a volta do atleta edit

247 - Membros da diretoria do São Paulo conversaram com o jogador Alexandre Pato para o retorno do atacante ao tricolor paulista.

O treinador Dorival Jr. concordou com a volta do atleta, de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (8) pelo portal Uol.

O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho no departamento do time paulista.

Alexandre Pato teve duas passagens pelo São Paulo e na última abriu mão de cerca de R$ 36 milhões em sua saída.



