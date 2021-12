São Paulo vence o Juventude e se livra da Série B em 2022

Apoie o 247

Metrópoles - O São Paulo vai disputar a Série A em 2022. O Tricolor paulista venceu o Juventude por 3 x 1 no Morumbi e jogou o fantasma do rebaixamento para cima do time gaúcho, que segue no Z4.

[...]

O Tricolor apenas administrou o resultado até o fim e se livrou do risco de rebaixamento, agora com 48 pontos. Já o Juventude segue bastante ameaçado, com 43 pontos e na 17ª colocação. Na última rodada, decide se continua ou não na Série A recebendo o Corinthians.

Leia a íntegra no Metrópoles.

