'Se Internacional for campeão, eu saio pelado na Paulista', diz Neto

247 - O apresentador e ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians, abriu o programa Donos da Bola desta sexta-feira, 8, falando que se o Internacional for Campeão Brasileiro ele vai sair pelado na Avenida Paulista.

Após vencer por 2 x 0 o Ceará, o time gaúcho assumiu a vice-liderança do campeonato, na quinta-feira, 7. O Colorado conquistou a quinta vitória consecutiva. O técnico Abel Braga bateu a marca de seu antecessor, Eduardo Coudet, que liderou a campanha do time no início do campeonato, quando o Inter chegou a ser líder.

Apesar da vice-liderança, o Internacional ainda tem seis pontos a menos que o líder do Brasileirão, São Paulo - os dois times têm, respectivamente, 50 e 56 pontos.

O Internacional volta a campo no próximo domingo contra o Goiás, às 18h15, no Beira-Rio, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

