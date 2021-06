Segurança da seleção uruguaia é acusado de assédio sexual na Copa América

247 - Uma funcionária da Conmebol acusou, na madrugada desta segunda-feira (21), um segurança da seleção uruguaia de assédio sexual. Ela estava no hotel onde a delegação está hospedada, em Cuiabá (MT). A Polícia Militar do Mato Grosso confirmou o ocorrido. De acordo com o registro, um homem de 45 anos foi conduzido à delegacia acusado de assédio e importunação sexual. Os relatos foram publicados em reportagem do portal Uol.

"Uma equipe da 21ª Companhia Centro foi acionada pela gerência de um hotel, localizado na Avenida Isaac Povoas. No local, o chefe da segurança do estabelecimento relatou que uma colega, que também é segurança, mas contratada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) disse ter sofrido assédio e importunação sexual por um segurança da delegação do time do Uruguai", disse a nota da PM.

A Associação Uruguaia de Futebol informou que o segurança foi desligado da equipe. "A Associação Uruguaia de Futebol informa no dia de hoje que desvinculou um funcionário integrante da delegação na Copa América do Brasil, como consequência de ter sido denunciado por suposto comportamento repudiável e inaceitável. Uma vez de volta a Montevidéu se dará início ao processo formal de investigação administrativa correspondente, respeitando as garantias do devido processo", publicou em nota.

A Conmebol também criticou a conduta. "A Conmebol está atenta às resoluções emanadas das autoridades judiciais ou administrativas que tratem da reclamação e acatará pontualmente o que estas estabelecerem", afirmou trecho da manifestação.

