Clubes assinam criação da Libra, a liga do futebol brasileiro

247 - Seis clubes da Série A assinaram na manhã desta terça-feira (3) um documento que prevê a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Assinaram o documento com a Codajas Sports Kapital: Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Cruzeiro, atualmente na Série B, também assinou. Uma nova reunião, com a participação dos 40 clubes que estão nas Séries A e B do Brasileirão foi marcada para a próxima semana, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

"Os 40 clubes são a favor da criação da liga", disse o presidente do Santos, Andrés Rueda. "Agora é só acertar as arestas e dia 12, com certeza, será uma grande festa na CBF", complementou. As informações foram publicadas nesta pelo Globo Esporte.

A reunião desta terça foi convocada por um bloco composto por Flamengo, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, com a carta-convite assinada por esses clubes. As seis equipes estão mais alinhadas a uma proposta de criação da liga formada pela empresa Codajas e pelo banco BTG.

Estiveram na reunião representantes de 18 clubes da Série A. Dos times da Série B, marcaram presença dirigentes de Cruzeiro, Guarani, Ponte Preta, Sport e Vasco.

