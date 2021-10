Sem atletas do futebol nacional, Tite convoca seleção brasileira

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (29) os convocados da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro. A rodada dupla é o último compromisso da seleção no ano de 2021. A informação é do portal R7.

Veja a lista completa

Goleiros

PUBLICIDADE

Ederson (Manchester City - Inglaterra)

Alisson (Liverpool - Inglaterra)

Gabriel Chapecó (Grêmio)

PUBLICIDADE

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea - Inglaterra)

Marquinhos (PSG - França)

PUBLICIDADE

Éder Militão (Real Madrid - Espanha)

Lucas Veríssimo (Benfica - Portugal)

Laterais

PUBLICIDADE

Emerson (Tottenham - Inglaterra)

Danilo (Juventus - Itália)

Alex Sandro (Juventus - Itália)

Renan Lodi (Atlético de Madrid - Espanha)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid - Espanha)

Fabinho (Liverpool - Inglaterra)

Fred (Manchester United - Inglaterra)

Gerson (Olympique de Marselha - França)

Lucas Paquetá (Lyon - França)

Philippe Coutinho (Barcelona - Espanha)

Atacantes

Neymar Jr. (PSG - França)

Raphinha (Leeds - Inglaterra)

Antony (Ajax - Holanda)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid - Espanha)

Gabriel Jesus (Manchester City - Inglaterra)

Vinicius Jr. (Real Madrid - Espanha)

Roberto Firmino (Liverpool - Inglaterra)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: