Sequência de vitórias de Bia Haddad chega a 10 com título no Hologic WTA Tour

Apoie o 247

ICL

247 - Pela segunda semana consecutiva, a brasileira Beatriz Haddad Maia deixa um evento do Hologic WTA Tour com o troféu. Ela venceu duas partidas no Rothesay Classic Birmingham no domingo (19) e se sagrou campeã.

A chinesa Zhang Shuai teve de abandonar o campeonato com uma lesão nas costas.

"Você é um grande tenista e uma pessoa especial. O tênis é algo que passa, mas o lado humano nunca vai, então parabéns pela pessoa que você é", disse Haddad a Zhang Shuai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE