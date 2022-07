Série B: Cruzeiro fica no 1 a 1 com o Ituano

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - Em jogo atrasado da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Ituano, na noite desta terça-feira (5) no estádio Novelli Junior.

Apesar do empate, a Raposa conseguiu ampliar a vantagem sobre o vice-líder Vasco, que tem 31 pontos, para sete pontos. Já o Ituano chegou aos 18 pontos.

O Cruzeiro chegou a abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com o atacante Edu, mas o juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), acabou anulando o lance. A decisão foi muito contestada pelos jogadores do time mineiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas aos 9 minutos do segundo tempo não teve jeito, Luvannor recebeu na ponta direita, avançou até a linha de fundo e cruzou para o meio da área, onde a bola acabou desviando em Rafael Pereira e Pegorari antes de morrer no fundo do gol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 15 minutos parecia que a missão da Raposa ficaria mais simples, pois o zagueiro Lucas Dias acabou sendo expulso após falta em Daniel Júnior. Mas o Ituano foi corajoso e não desistiu, e conseguiu arrancar o empate já aos 33 minutos com Bernardo Schappo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE