"Seu filho vai conhecer o inferno agora", diz torcida à mãe de Gabigol após eliminação do Flamengo

Família do camisa nove do Flamengo se envolveu em confusão na saída do Maracanã após a eliminação na Copa do Brasil para o Athletico-PR edit

Metrópoles - A dura eliminação do Flamengo para o Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil teve repercussões também fora do campo. Após a derrota, a família do atacante Gabigol bateu boca com torcedores na saída do Maracanã.

Torcedores cobravam os jogadores no estacionamento do estádio quando a mãe do camisa nove se envolveu na confusão, defendendo Gabigol. “Seu filho vai conhecer o inferno agora”, esbravejou um torcedor. Veja:

Na saída do estádio após a derrota do #FLAMENGO pela semi da copa do Brasil, torcedores hostilizavam o atacante #GABIGOL.

Sua mãe que estava no local bateu boca com alguns deles.



Clima esquentou! pic.twitter.com/u5XaXVv7Ps PUBLICIDADE October 28, 2021

O atacante retornou de lesão no tornozelo e teve poucas oportunidades na partida. Gabigol não marca gols desde o dia 28 de agosto, quando fez três contra o Santos. O Flamengo volta a jogar neste sábado (30/10), às 19h, contra o Atlético-MG.

