Sinner vence Medvedev de virada e conquista o primeiro Grand Slam da carreira

247 - Os fãs de tênis foram presenteados com uma final épica no Australian Open, marcando o fim de uma era sem a presença do trio dominante formado por Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. Em um duelo de tirar o fôlego, o italiano Jannik Sinner, de 22 anos e quarto do ranking, derrotou o russo Daniil Medvedev, 27 e 3º do ranking, em uma virada espetacular por 3 a 2, com parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3, após quase quatro horas de intensa competição, relata o ge.

Sinner, que disputava sua primeira final de Grand Slam, escreveu seu nome na história ao conquistar o tão sonhado título, enquanto Medvedev buscava seu segundo troféu de Grand Slam, após a derrota na final do Australian Open de 2022.

O italiano, proveniente de uma campanha impecável no torneio, não perdeu nenhum set nas cinco primeiras partidas e, na semifinal, surpreendeu o mundo ao eliminar o sérvio Novak Djokovic, o maior campeão da história do Australian Open, por 3 a 1. Por outro lado, Medvedev teve um caminho mais desafiador, com duas vitórias por 3 a 2 nas quartas de final e semifinal.

A batalha teve momentos intensos, especialmente quando o russo dominou os dois primeiros sets, quebrando o serviço de Sinner. No entanto, o italiano não se deixou abalar, conseguiu uma quebra crucial e mostrou resiliência nos sets seguintes.

O terceiro e quarto sets foram marcados pelo brilhantismo de Sinner, impulsionado pela vibrante torcida que lotou a quadra central do complexo. O público, dividido entre torcer pelo italiano e apoiar a ideia de um jogo mais longo e emocionante, testemunhou o equilíbrio crescente entre os dois competidores.

O quinto set foi o ápice da exaustiva disputa. Medvedev, visivelmente mais cansado pela longa jornada no torneio, esforçou-se para manter a igualdade, mas Sinner foi implacável. O italiano conseguiu superar o russo e conquistou seu primeiro título de Grand Slam.

