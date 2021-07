Skate, primeira medalha do Brasil, já foi proibido, mas liberado por Luiza Erundina

Kevin Hoefler entrou para a história do esporte brasileiro ao ganhar a primeira medalha olímpica para o país na modalidade de estreia nos jogos de Tóquio: o skate. O esporte chegou a ser proibido na cidade de São Paulo e liberado na gestão de Luiza Erundina no final dos anos 80 edit

Revista Forum - Kevin Hoefler entrou para a história do esporte brasileiro neste domingo (25). Ele recebeu a primeira medalha olímpica para o país na modalidade de estreia nos jogos de Tóquio: o skate. Com o segundo lugar, o guarujaense ficou com a prata. Só que fazer manobras sobre uma prancha de madeira fixada em dois pares de rodinhas nem sempre foi algo tranquilo de se fazer. Não pela própria dificuldade que a prática impõe, mas sim por razões políticas e culturais.

Marginalizado por muito tempo, o skate, que tem sua trajetória totalmente atrelada à cultura das grandes metrópoles e aos jovens “rebeldes”, chegou a ser proibido na maior cidade do Brasil e berço do esporte por aqui. Durante os anos 80, mais precisamente em junho 1.988, na gestão de Jânio Quadros, sair andando com a “perigosa” prancha deslizante foi proibido em São Paulo, em meio a uma onda de profunda criminalização do esporte, que ainda é muito estigmatizado pelos mais reacionários (leia a íntegra na Revista Forum)

