Sob aplausos, Branco recebe alta e deixa hospital após se curar da Covid-19 (vídeo)

247 - Branco, lateral do tetracampeonato mundial com a seleção brasileira, recebeu alta médica neste sábado (3) e deixou o hospital da zona sul do Rio de Janeiro onde estava internado. O ex-jogador foi internado em 17 de março após ser diagnosticado com a covid-19. Ele, que tem 56 anos, atualmente comanda as categorias de base da seleção brasileira.A informação é do portal UOL.

O Dr. Jorge Pagura, coordenador médico da CBF, relatou que Branco "teve alta por volta do meio-dia. Foi aplaudido. Agora é repouso domiciliar e recuperação. O retorno às atividades ainda demora, e vamos discutir com ele", disse Pagura.









