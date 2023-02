STJD arquiva processo contra Wallace, que incitou tiro no presidente Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entendeu não competir ao órgão o julgamento das denúncias da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e da Advocacia Geral da União (AGU) contra o jogador de vôlei Wallace, do Sada/Cruzeiro, que incitou um tiro de arma de fogo no presidente Lula em uma postagem no Instagram.

>>> Relembre: Cruzeiro suspende Wallace por tempo indeterminado após ele incitar o assassinato de Lula

"No presente caso, não conseguimos fazer qualquer elo, por menor que seja, entre a lamentável conduta do atleta e o ambiente desportivo", escreveu o procurador Fábio Lira na decisão, ressaltando que Wallace "não poderia jamais ter dado azo a prática de uma conduta tão infeliz".

O STJD atendeu ao pedido da defesa do atleta, que alegou que ele estava de folga do Sada/Cruzeiro quando fez a publicação em um stories. Ele continua suspenso do esporte por determinação do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.