Superada por jovem russa, Bia Haddad é eliminada do Aberto da Austrália

247 - A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia enfrentou um revés nesta sexta-feira (19) no Aberto da Austrália ao ser derrotada pela russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos, e 179ª colocada no ranking da WTA. O confronto, que ocorreu na terceira rodada do torneio, terminou com a vitória da russa por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3, em uma partida que se estendeu por 2 horas e 9 minutos, informa o Estado de S. Paulo.

Este foi considerado o melhor desempenho de Beatriz Haddad Maia em um Grand Slam na temporada de tênis, marcando uma participação destacada no Aberto da Austrália.

Com essa vitória, Alina Korneeva avança para as oitavas de final do torneio, onde enfrentará Marta Kostyuk, representante da Ucrânia. Kostyuk garantiu sua vaga ao vencer Elina Avanesya, da Rússia, em uma partida acirrada que terminou com uma virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

