Supercopa feminina de futebol abre temporada 2022 com clássico paulista

247 - Corinthians e Palmeiras entram em campo pela primeira fase da Supercopa do Brasil feminina de futebol. O jogo acontece neste domingo (6), às 10h30, na NeoQuimica Arena, em São Paulo.

Esta é a primeira edição do torneio, que agora faz parte do calendário da CBF de competições para a modalidade feminina. A disputa foi iniciada no último dia 4 de fevereiro e vai até o dia 13 deste mês.

Também entram em campo Esmac, Flamengo, Grêmio, Internacional e Real Brasília. A escolha contemplou os oito melhores clubes dentre os 12 primeiros da Série A1 do Brasileirão e quatro da Série A2, limitado a um por estado, informa o jornal Diário do Nordeste.

