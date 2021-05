"Surreal", diz Orlando Silva sobre transferência da Copa América para o Brasil

“É surreal que a Conmebol transfira os jogos da Copa América para o Brasil nesse momento. Estamos às portas de uma terceira onda do vírus e somos o segundo país do mundo em número de mortes. Querem dizimar a população? ABSURDO!!!", escreveu o deputado federal Orlando Silva nas redes sociais edit

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) qualificou como “surreal” a decisão da Conmebol de transferir a realização da Copa América para o Brasil.

“É surreal que a Conmebol transfira os jogos da Copa América para o Brasil nesse momento. Estamos às portas de uma terceira onda do vírus e somos o segundo país do mundo em número de mortes. Querem dizimar a população? ABSURDO!!!”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Anúncio da realização do evento esportivo foi feito nesta segunda-feira (31), após a Conmebol suspender a realização do torneio na Argentina devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no país.

Confira a postagem de Orlando Silva sobre o assunto.

É surreal que a Conmebol transfira os jogos da Copa América para o Brasil nesse momento. Estamos às portas de uma terceira onda do vírus e somos o segundo país do mundo em número de mortes. Querem dizimar a população? ABSURDO!!! May 31, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.