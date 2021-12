Surto de Covid-19 cria problemas para o Real Madrid no Espanhol

Apoie o 247

ICL

Reuters - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que está com dificuldade de encontrar a melhor formação com os jogadores que tem disponíveis para enfrentar o Athletic Bilbao no campo do rival, na próxima quarta-feira (22), em meio a um surto do novo coronavírus (covid-19).

Jogadores como Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo e Andriy Lunin tiveram exames positivos do vírus na semana passada, e Isco foi o caso mais recente a ser confirmado pelo clube, na última segunda-feira (20).

Ancelotti tampouco contará com outros dois nomes cruciais na quarta-feira: o lateral Dani Carvajal, que está contundido, e o meio-campista Casemiro, suspenso por cinco cartões amarelos.

PUBLICIDADE

“É verdade que estamos sem vários jogadores e talvez tenhamos que cogitar uma mudança no sistema [...] não sei [...] estou pensando nisso”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta terça-feira.

“O sistema com o qual jogamos atualmente [4-3-3] nos deu muito em jogos recentes. Mas não temos um ponta direita disponível e essa é a única coisa que poderia me fazer mudá-lo para um 4-4-2. Tenho que esperar até a noite”, afirmou.

PUBLICIDADE

O Real Madrid, que vinha de 10 vitórias seguidas em todas as competições, empatou sem gols em casa com o humilde Cádiz no domingo.

Agora, o time está seis pontos à frente do segundo colocado Sevilla, que tem um jogo a mais e recebe o Barcelona nesta terça-feira.

PUBLICIDADE

Para animar o Real, o meio-campista belga Eden Hazard jogou bem no domingo, sua primeira partida como titular desde setembro.