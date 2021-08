Técnico da Juventus confirma que Cristiano Ronaldo deixou o clube

247 - Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, confirmou que o jogador Cristiano Ronaldo está de saída após integrar o elenco do time italiano por três anos. "Ele me disse ontem que não planeja mais jogar pela Juventus e, por isso, não será convocado para o duelo de amanhã", disse Allegri, de acordo com o UOL. CR7, como é conhecido, deve assinar contrato com o clube inglês Manchester City nos próximos dias.

Nesta sexta, o atleta foi ao CT da Juventus e se despediu dos companheiros e não participou do treino da equipe para o jogo contra o Empoli "As coisas passam, é uma lei da vida. A Juventus permanece, o que é o mais importante. O Ronaldo deu a sua contribuição e colocou-se à disposição, agora vai embora e a vida continua. Ele deve receber agradecimentos pelo que tem feito em campo e também como exemplo entre os mais jovens. Mas como eu disse: devemos continuar", ressaltou o técnico.

