Técnico da seleção brasileira lamenta ataque de Maurício Souza, afastado do Minas: 'tudo que não queremos no nosso esporte'

247 - Renan dal Zotto, técnico da seleção brasileira, disse estar triste com o caso envolvendo Maurício Souza e com a polêmica em torno do caso. O treinador garantiu que, em sua equipe, nunca houve atrito entre os atletas e que todos se respeitam. O central foi afastado por tempo indeterminado do time de vôlei do Minas, além de ter recebido multa por fazer comentários de teor homofóbico, o que gerou forte reação de torcedores e atletas, entre eles, o ponteiro do Douglas. A informação é do jornal O Globo.

“Quero deixar bem claro que nunca aconteceu nada parecido com isso na seleção. Vou me inteirar melhor do que está acontecendo porque não sou assíduo das redes sociais e não estava acompanhando no detalhe. Mas digo que isso que está acontecendo agora é tudo o que não queremos no nosso esporte”, disse.

