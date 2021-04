Técnico da seleção de vôlei, Renan dal Zotto é intubado

247 - O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, foi intubado nesta segunda-feira (19) em função de complicações relacionadas à Covid-19. O treinador foi internado na sexta-feira (16) da semana passada após apresentar uma baixa nos níveis de saturação de oxigênio. Renan também contraiu um pneumonia bacteriana.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou que a expectativa é que o treinador permaneça nesse estado de 48 horas a 72 horas para depois iniciar a retirada do respirador mecânico".

Ainda segundo a CBV, o vice-presidente da entidade esportiva, Radamés Lattari, que também está internado com Covid-19, apresentou uma melhora em seu quadro de saúde. "O dirigente foi extubado e segue com boa evolução clínica. Nesta segunda-feira, se encontra já sentado fora do leito, com oxigênio suplementar e em tratamento de pneumonia e trombose venosa", disse a CBV em um comunicado.

