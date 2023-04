Técnico de equipe feminina dá cabeçada em adversário (vídeo)

🚨⚠️ GRAVE



Craig McPherson, técnico do Rangers feminino, foi suspenso por seis jogos por dar uma cabeçada no treinador do Celtic.



A agressão ocorreu no empate em 1 a 1 no clássico do Campeonato Escocês.



🗞 Globo Esporte

