Técnico de grande time de futebol processa Jovem Pan e jornalista por chamá-lo de “colonizador”

247 - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, processou Mauro Cezar Pereira após o jornalista dizer na Jovem Pan que o português teve "visão de colonizador" ao comentar um episódio de indisciplina de Gabriel Veron. Na Justiça, o treinador também está processando a emissora e pede que as duas partes dividam o pagamento de uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, além de uma retratação nos canais da empresa. A reportagem é do portal Na Telinha.

Segundo informações do jornal O Globo, a ação foi ajuizada na 17ª Vara Cível de São Paulo, na segunda-feira (12), dois meses após as declarações de Mauro Cezar, que foram feitas em julho. Na época, Abel comentou o fato de o jogador ter sido flagrado bebendo direto da boca de uma garrafa em uma festa. "Eu já lhes disse várias vezes que o jogador brasileiro tecnicamente, de longe, os melhores que eu já joguei. De longe, os melhores que eu já joguei, mas mentalmente têm muito que evoluir, muito, a nível de educação, a nível de formação enquanto homens."

"Também já o disse aqui, porque eles não têm essa formação, eles as vezes não têm noção do que estão a fazer, noção, noção nenhuma, não tem noção nenhuma e apostar na formação é isto", completou o português, em uma entrevista. Segundo seus advogados, a crítica do técnico foi em relação à "educação de base do Brasil, cuja deficiência é notória".





