"Telefone dele tinha contatos de milicianos", alega preso pelo assassinato de lutador de MMA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Preso na manhã desta terça-feira (16) pelo assassinato do lutador de MMA Diego Braga Nunes, 44, encontrado morto nesta segunda (15) depois de tentar recuperar sua moto roubada, Tauã da Silva, conhecido como 2B, tem 18 anos e confessou participação no crime.

Aos policiais, segundo relata o g1, Tauã contou que Diego foi ao Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, "desenrolar a entrega da moto" e que "quando pegaram o telefone dele viram que tinha contatos de milicianos de Rio das Pedras e da Muzema". "O lutador tentou correr, mas foi pego e morto", disse o homem, de acordo com o g1. 2B confirmou fazer parte do tráfico de drogas e disse que comparsas deixaram a favela após o assassinato de Diego.

continua após o anúncio

Segundo a PM, Tauã tem passagens na polícia e foi encontrado em casa, com drogas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: